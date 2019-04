„Alles auf Null“ heißt das erste gemeinsame Programm der beiden Künstlerinnen Mona Maria Weiblen, in der Region auch bekannt durch die ‚Traufgängerinnen’, und Marina Granchette. In Ihrer „szenischen Chansonrevue“ setzen die jungen Frauen in knackig, frischen Interpretationen Chansonklassiker aus den Zwanzigern wie auch Highlights der Neuzeit gesanglich und tänzerisch neu in Szene. Der Pianist Martin Steinlein begleitet die nuancenreiche Revue mit musikalischem Feingefühl und scharfsinnigem Humor. Das Publikum kann sich auf einen prickelnden Abend freuen, der die Zuschauer rasant von Null auf Hundert und besinnlich wieder zurück bringt.