"Alles Fake?" - Die interaktive Ausstellung - 5. bis 17.März

Der Landesfilmdienst lädt dich herzlich zu einer einzigartigen Ausstellung ein: In den Räumen des Landesfilmdienstes erwarten dich interaktive Stationen, an denen du die Möglichkeit hast, die neusten Werkzeuge zum Thema „künstliche Intelligenz“ hautnah zu erleben und selbst kreativ zu werden!

Die Ausstellung bietet dir die Chance, in die Welt der Medienproduktion einzutauchen und dabei das spannende Potential der Technik zu entdecken: Tauche mit einer VR-Brille in eine immersive Welt ein, werde Teil eines Filmplakats, entdecke die Möglichkeiten in der Bildbearbeitung und erschaffe neue Kunstwerke, komponiere Musik, lass deine Worte von einer anderen Stimme wiedergeben, setze dich mit wichtigen Themen wie Cyber-Mobbing und Fälschungen auseinander und lerne, wie du dich schützen kannst.

Die Ausstellung soll nicht nur informieren, sondern auch zum Nachdenken anregen. In einer Zeit, in der Medieninhalte zunehmend manipuliert werden, ist es wichtiger denn je, ein kritisches Auge zu entwickeln. Lass dich inspirieren und teile deine Erfahrungen mit anderen.

Ort: Landesfilmdienst BW, Neckarstraße 53, 73728 Esslingen

Termine könnt ihr ab jetzt unter www.lfd-bw.de/events buchen. Der Eintritt ist frei.

Für die Förderung dankt der Landesfilmdienst BW herzlich Medien Fokus BW und Idee BW.