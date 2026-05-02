Alles Fundamentalismus oder was? – zwischen Glaubensgewissheit und Abgrenzungsideologie

Radikalisierung, Fundamentalismus und Extremismus unterschiedlicher Couleur beherrschen weite Teile der aktuellen gesellschaftlichen Kontroversen. Doch „Extremisten“ sind in der Regel „die anderen“–oder etwa nicht?

Dr. Friedmann Eißler erläutert islamistische und christliche fundamentalistische Bewegungen und lädt ein zum Austausch über zentrale Fragen: Was ist Fundamentalismus? Was macht Menschen verschiedener Religionen anfällig für „absolute Wahrheiten“? Wie können Kirche und Gesellschaft, Bildung und Kulturarbeit mit Unterschieden und Spannungen umgehen, ohne in platte Abgrenzungsrhetorik zu verfallen? Muss Haltung zeigen zwingend bedeuten ,Härte zu zeigen? Dr. Friedmann Eißler und sein Gesprächspartner Harun Akinci sind seit Jahren engagiert im interreligiösen Dialog. Der Abend will sachlich informieren und lädt zur Diskussion ein.