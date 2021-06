Alles gut.

× Erweitern Friedenskirche Ludwigsburg

Ein Seitenschiff der Friedenskirche wird zum Ausstellungsraum und Begegnungsort.

Gabriele Koenigs zeigt bemerkenswerte Bilder in Aquarell, Öl und Mischtechnik. „Hass und Gemeinheiten male ich nicht“, sagt die Künstlerin.„Ich male das Glück“. Seit 8 Jahren zeigt sie gegenständliche und abstrakte Bilder in Kirchen. Im Jahr 2016 gewann sie den 1. Preis im internationalen Portraitwettbewerb der Fachzeitschrift „art of watercolour“. Sie hat 4 Bücher veröffentlicht. Eines wird zu dieser Ausstellung neu erscheinen. Öffentliche Ausstellungsführungen: täglich um 14.30 Uhr.Termine für Schulklassen, Gemeindegruppen und andere Gruppen können vereinbart werden. Gabriele Koenigs ist täglich anwesend und freut sich über Begegnungen mit den Besucherinnen und Besuchern.

Ausstellungsdauer:Freitag, 9. Juli bis Sonntag, 15. August 2021 Öffnungszeiten täglich 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr