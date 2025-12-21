Alles hat kein Ende – Braun und Koch spielen Georg Kreisler

Lesung mit Musik

Ansbacher Kammerspiele Maximilianstraße 29, 91522 Ansbach

Georg Kreisler ist ein Phänomen. Er ist nicht nur einer der bekanntesten Kabarettisten und Komponisten unserer Zeit – sondern auch ein Mann, der es in gleich drei Disziplinen zu unerreichter Meisterschaft gebracht hat.

Auf Füße zu treten, vor Köpfe zu stoßen und Augen zu öffnen. Oder wie Kreisler erkennt: „Kaum hat man etwas Dummes gesagt, hört man von jemandem, der es wiederholt“.Atischeh Braun und Ulrike Koch (Klavier) spielen, singen, erzählen und rezitieren Georg Kreisler. Dabei erinnern sie auch in weniger bekannten Texten und Liedern an den 2011 verstorbenen Künstler. Und an das,

was in politisch beunruhigenden Zeiten fehlt: Kreislers rabenschwarzer Humor und sein scharfer die Menschen sezierender Geist, der zwischen Flucht, künstlerischem Erfolg und streitbarem Schaffen ein erstaunliches Leben gelebt hat.

Mit: Atischeh Hannah Braun/ Ulrike Koch

Info

Vorträge & Lesungen
