Alles im Fluss!? Wasser in der Krise

Die Ausstellung ist eine Wanderausstellung des Heinrich Böll Stiftungsverbunds und erklärt die Zusammenhänge von Klima- und Wasserkrise sowie des Wirtschaftens und der Verfügbarkeit bzw. der Verschmutzung unseres Wassers.

Sie erläutert die Bedeutung natürlicher Wasserspeicher wie Wälder, Moore und Auen. Ein weiterer Fokus liegt auf Kommunen, die zentrale Akteure bei Klimaanpassung und Klimaschutz sowie beim regionalen Wassermanagement sind. Die Ausstellung thematisiert aktuelle Probleme, zeigt aber zugleich Lösungsansätze und Handlungsmöglichkeiten auf.

Ergänzend zur Ausstellung finden acht Vorträge statt.

Die Ausstellung findet im Rahmen der nationalen Woche der Klimaanpassung des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit statt. Außerdem knüpft sie an den Heilbronner Nachhaltigkeits- und Mobilitätstag am 19.09. an.

Kooperation: Stabsstelle Klimaschutz der Stadt Heilbronn, Stadtbibliothek Heilbronn