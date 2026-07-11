Wasser ist selbstverständlich – bis es fehlt.

Die zunehmenden Wetterextreme der vergangenen Jahre machen deutlich: Die Klimakrise ist auch eine Wasserkrise. Extreme Trockenheit und Starkregen verändern unseren natürlichen Wasserhaushalt und stellen Gesellschaft, Natur und Wirtschaft vor neue Herausforderungen.

Die Ausstellung „Alles im Fluss!? Wasser in der Krise“ der Heinrich-Böll-Stiftung lädt dazu ein, genauer hinzusehen: Wie steht es um unser Grundwasser? Welche Bedeutung haben Wälder, Moore und Auen als natürliche Wasserspeicher? Welche Folgen hat die Klimakrise für Flüsse, Seen und Meere? Und was können wir tun, damit Wasser auch in Zukunft für alle verfügbar bleibt?

Auf 14 Roll-Ups vermittelt die Ausstellung anschaulich Hintergründe, Zusammenhänge und mögliche Lösungswege – und regt dazu an, über den Umgang mit der kostbaren Ressource Wasser nachzudenken.

Begleitend zur Ausstellung finden Sie in der Stadtbibliothek einen Medientisch zum Thema „Wasser“ mit ausgewählten Büchern und weiteren Medien zum Weiterlesen und Vertiefen. Schauen Sie vorbei und entdecken Sie, warum Wasser längst eine der zentralen Zukunftsfragen unserer Zeit ist.