Alles ist aus dem Wasser entsprungen

Panorama eines Elements.

Wasser haben eine Geschichte. Das Wasser, mit dem man Tote wusch, um ihnen den Übergang ins Jenseits zu erleichtern, ist eine andere Art von Nässe als das Wasser des Rheins, der sechs Länder verbindet, oder das Wasser in unserem Körper, das einst als Monsunregen auf Indien fiel und über dem Pazifik wirbelte. All diese Wasser sind aus einem eigenen „Stoff“. Und sie sind nicht mit dem, was wir als H2O bezeichnen, vergleichbar. Dein Theater entwirft mit seiner Collage aus Liedern, Prosa, Aphorismen, Dialogen und Monologen ein Panorama der vielfältigen sinnlichen Erscheinungen des Elements. Bei dieser Schau entdecken vier Schauspieler*innen auf und unter der Wasseroberfläche gewohnte und ungewohnte Lebensqualitäten.