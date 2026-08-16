Alles ist möglich im Medium Comic: einzelne Bilder zeichnen oder ganze Geschichten erzählen mit Stift und Papier.

In diesem Kurs gestalten wir einen besonderen Sonnenfänger aus Wolle.

In der Nassfilztechnik nach Waldorfart entsteht Schritt für Schritt ein individuelles Projekt, bei dem das kreative Tun und das sinnliche Erleben im Vordergrund stehen.

Filzen ist für Kinder eine besonders wertvolle Erfahrung: Es fördert Feinmotorik, Konzentration und Kreativität, stärkt die Wahrnehmung und wirkt gleichzeitig beruhigend und ausgleichend.

Wir möchten die ersten warmen Sonnenstrahlen einfangen und in leuchtenden Farben widerspiegeln. Gemeinsam wird gefühlt, geformt und gestaltet, sodass ein einzigartiges Objekt entsteht, das Licht und Farbe auf besondere Weise verbindet.