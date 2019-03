Harald Welzer gilt als einer der anregendsten Intellektuellen Deutschlands. Mit seiner Initiative „Die offene Gesellschaft“ mischt er sich bundesweit in politische Debatten ein. Er lehrt Transformationsdesign an den Universitäten in Flensburg und St. Gallen. In seinem neuen Buch entwirft er eine gute, eine mögliche Zukunft. Harald Welzers These in „Alles könnte anders sein“: Die viel beschworene „Alternativlosigkeit“ ist in Wahrheit nur Phantasielosigkeit.