Alles mit der Zeit!

Eine Mitmach-Ausstellung für kleine und große Zeitgeister

Wann ist endlich die Schule aus, wie lange dauert es noch bis zum nächsten Geburtstag und warum sind Ferien immer so schnell vorbei? Mal dehnt sich die Zeit wie ein Kaugummi, mal zerrinnt sie zwischen den Fingern. Doch was ist eigentlich Zeit?

Das kleine Städtchen Jederzeit – von 4 bis 7 Jahren

In der Ausstellung begegnen Kinder im kleinen Städtchen Jederzeit Berufen, in denen die Zeit eine wichtige Rolle spielt. Spielerisch zeigt die Ausstellung Kindern von 4 bis 7 Jahren anhand spaßigen Aufgaben, was es mit der Zeit auf sich hat: schnell sein wie die Feuerwehr, den Bäcker früh wecken, gärtnern durch die Jahreszeiten oder als Dirigent den Takt vorgeben...

Expedition Zeit – ab 8 Jahren

Kinder ab 8 Jahren begeben sich auf eine Expedition Zeit von den Tiefen des Urwalds über die trubelige Stadt mit Uhrmacherwerkstatt und Zeitmaschine bis in die Weiten des Weltalls. Sie erforschen Zeitgeist und Körper, springen von der Vergangenheit in die Zukunft und erkunden Urknall und Lichtgeschwindigkeit. Durch Ausprobieren und Mitmachen gelingt es, dem Geheimnis der Zeit auf die Schliche zu kommen.

Die Ausstellung ist in Zusammenarbeit mit dem Grazer Kindermuseum FRida & freD entstanden, ermöglicht durch die Klaus Tschira Stiftung.