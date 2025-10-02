Alles mit links - gepunktet und schraffiert

Eine Art Anregung phantasievollen Spielens mit den bildnerischen Mitteln gestrichelt - Licht - Klekse - Übergang - Punkte - Schatten - Kreise - Zwischenraum - Kringel - Spannung - gestreift - gestrichelt.

Die Begrüßung übernehmen Sibylla Wenzl-Winter, Christa Vischer-Conradt und Ulrike Armbruster-Goldstein für den "kunstverein enz" sowie Oberbürgermeister Uwe Skrzypek.

Dr. Carla Heussler (Historikerin) gibt eine kurze Einführung in die Ausstellung, die musikalisch von Bärbel Färber am Klavier, Christian Geltner an der Trompete und Britta Mathe am Saxophon umrahmt wird.

Donnerstag, 02.10.: 19-22 Uhr über "Kunst reden" mit Petra Girschewski vom kunstverein enz

Sonntag, 05.10.: 14-18 Uhr Finissage (Vainschmeckermarkt mit verkaufsoffenem Sonntag)

Wir freuen uns auf eine lebendige, bunte und lebhafte Ausstellung.