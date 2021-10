Der gefeierte Puppenspieler und Kunstpfeifer Nikolaus Habjan und die famose Musicbanda Franui bringen ihre neue Produktion »Alles nicht wahr«, enstanden für die Bregenzer Festspiele, mit Liedern des österreichischen Liedkomponisten, Menschenkenners und Wortakrobaten Georg Kreisler (1922 – 2011) auf die Bühne im Forum am Schlosspark – mit zahlreichen Puppen, viel Gesang, bitterbösen Texten und der schrägen Klangbatterie aus Hackbrett, Harfe, Zither, Violine, Kontrabass, Akkordeon sowie allerlei Holz- und Blechblasinstrumenten.

Georg Kreisler war Komponist, Sänger und Dichter. In Wien geboren, musste er mit seiner Familie 1938 in die USA emigrieren und wurde 1943 US-amerikanischer Staatsbürger. 1955 kehrte er nach Europa zurück. Zeit seines Schaffens sah er sich mit scharfem Gegenwind konfrontiert. Zehn Jahre nach seinem Tod erweist sich Kreisler heute regelrecht als Prophet. Seine scharfzüngigen, gnadenlosen Zeitdiagnosen lassen sich problemlos auf die aktuelle Weltlage anwenden – sowohl in Klassikern wie »Tauben vergiften«, »Biddla Buh« oder »Als der Zirkus in Flammen stand« als auch in weniger geläufigen Liedern wie »Der Mensch muss weg« oder »Meine Freiheit, deine Freiheit«, worin es heißt: »Ich werd’ dir sagen, was ich heutzutag’ als freiheitlich empfind: die Dinge so zu lassen wie sie sind.«