Alles Oper!

Der Konzertchor Aalen und die Philharmonie Schwäbisch Gmünd präsentieren berühmte Opernmelodien.

Manchmal brauchen das Leben und Gefühle eine große Bühne. Die Oper gibt diesen Gefühlen eine Stimme. Liebe, Sehnsucht, Eifersucht, Wut, Verzweiflung, überwältigende Freude, aber auch Trauer, Verlust, Tod und Einsamkeit. Oper zeigt das Leben mit all seinen Widersprüchen. Tauchen Sie ein in einen emotionsstarken Abend, spüren Sie die Magie der Musik, der Solisten, des gesamten Ensembles und genießen Sie weltweit bekannte Höhepunkte und Melodien der Oper.