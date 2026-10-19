Alles rabenstark

Ein Theaterstück nach dem Buch von Nele Moost und Annet Rudolph

Topolino Figurentheater

Der kleine Rabe Socke träumt, ein richtiger König zu sein. Als er erwacht, sollen alle das tun, was er möchte. Ritter Dachs-Max hilft eine Burg zu bauen und alles scheint in bester Ordnung. Wenn da nicht Wolfi wäre, der sich selbst für den Größten hält und kurzerhand die Burg besetzt.

Das gibt Ärger, denn der kleine Rabe ist ganz und gar nicht bereit, die Burg dem Eindringling kampflos zu überlassen. Alle Mittel scheinen recht um die Burg zurückzuerobern. Zum Glück gibt es den Maulwurf, dem es gelingt die beiden Streithähne zu versöhnen und die beiden erkennen: „Nur wenn wir zusammenhalten, sind wir wirklich stark!“