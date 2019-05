× Erweitern Foto: arbeitsagentur.de Agentur für Arbeit

Gutes tun, Erfahrungen sammeln – diese Möglichkeit bieten Freiwilligendienste. Von FSJ und FÖJ über den Bundesfreiwilligendienst bis hin zum Europäischen Freiwilligendienst: Die Angebote sind vielfältig und bei jungen Menschen beliebt. Alles, was man über das freiwillige Engagement wissen muss, erfahren die Teilnehmer beim nächsten abi>> Chat am 15. Mai 2019 von 16 bis 17.30 Uhr.

Rund 100.000 Menschen engagieren sich laut Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) jedes Jahr in einem Freiwilligendienst. Viele von ihnen entscheiden sich dabei für einen Jugendfreiwilligendienst in gemeinnützigen Einrichtungen, im Natur- und Umweltschutz oder in Hilfsprojekten im Ausland. Aber auch die Bereiche Pflege, Kultur, Denkmalpflege, Sport und Politik stehen ihnen offen. Hinzu kommt die Bundeswehr mit dem Freiwilligen Wehrdienst.

Sinnvolle Orientierung und Soft Skills fürs Arbeitsleben

Doch wozu das Ganze? Zunächst einmal ist es sehr befriedigend, seine Zeit und Kraft in etwas Sinnvolles zu stecken. Darüber hinaus erwirbt man in einem Freiwilligendienst viele Soft Skills, die auch in der Arbeitswelt gefragt sind: Kommunikationsfähigkeit, Selbstorganisation und Disziplin sind nur einige davon. Und zu guter Letzt sind FSJ und Co. eine prima Möglichkeit, sich nach der Schule auszuprobieren und zu überlegen, wohin die berufliche Reise gehen soll.

Dennoch: Wer mit dem Gedanken spielt, einen Freiwilligendienst zu absolvieren, sollte einiges beachten und wissen – etwa welche unterschiedlichen Angebote es gibt. Entscheidende Fragen sind außerdem: Wie finde ich eine geeignete Einsatzstelle? Wie finanziere ich das Ganze? Und welche Besonderheiten gelten bei Engagements im Ausland? Diese und alle anderen Fragen beantworten die Expertinnen und Experten des nächsten abi>> Chats „Alles rund um Freiwilligendienste“. Mit von der Partie am 15. Mai 2019 von 16 bis 17.30 Uhr sind verschiedene Expertinnen und Experten sowie die Redaktion der abi>> Redaktion.

Einfach kostenfrei einloggen!

Interessierte loggen sich ab 16 Uhr ein unter http://chat.abi.de und stellen ihre Fragen direkt im Chatraum. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wer zum angegebenen Termin keine Zeit hat, kann seine Fragen auch gerne vorab an die abi>> Redaktion richten (abi-redaktion@meramo.de) und die Antworten im Chatprotokoll nachlesen, das nach dem Chat im abi>> Portal veröffentlicht wird.