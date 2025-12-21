Alles rund?! um Schwangerschaft und Geburt - Zweiteilige Informationsveranstaltung für werdende Eltern

Teil II: Informationsabend für werdende Eltern

Gesundheitsamt Dinkelsbühl Luitpoldstraße 5, 91550 Dinkelsbühl

Referenten:       Frau Kroemer, Oecotrophologin, AOK

                        Frau Fälschle, Sozialpädagogin B.A., Gesundheitsamt

Themen:           Säuglingsgerechtes Betten und Tragen I frühkindl. Haltungsschäden vermeiden

                        Richtige Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit

                        Informationen zu Mutterschutz I Elternzeit I Elterngeld u.v.m.

Anmeldung erforderlich bis 3 Tage vor Kursbeginn unter:

Telefon: Telefonnummer: 09814687802 oder per E-Mail: gesundheitsamt.dkb@landratsamt-ansbach.de

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Veranstaltungen sind kostenlos!

Info

Vorträge & Lesungen
09814687802
