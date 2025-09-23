Alles rund?! um Schwangerschaft und Geburt

Teil I: Informationsabend für werdende Eltern
Referenten: Frau Kroemer, Oecotrophologin, AOK
Frau Fälschle, Sozialpädagogin B.A., Gesundheitsamt
Themen: *Säuglingsgerechtes Betten und Tragen I frühkindl. Haltungsschäden vermeiden
*Richtige Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit
*Informationen zu Mutterschutz I Elternzeit I Elterngeld u.v.m.
Teil II: Gelungener Start mit Baby
Wann: Dienstag, 30.9.2025, 18:00 Uhr
Wo: Gesundheitsamt Dinkelsbühl – Luitpoldstr. 5, 91550 Dinkelsbühl
Referentin: Frau Hartmann, Diplom-Sozialpädagogin (FH), Gesundheitsamt
Themen: *praktische Tipps und nützliche Informationen für einen gelassenen Start ins
Familienleben.
*Die ersten Wochen als Mutter I Vater I Kind
*Entwicklung des Kindes in den ersten Wochen
*Sichere Bindung
Anmeldung erforderlich bis 3 Tage vor Kursbeginn unter:
Telefon: Telefonnummer: 09814687802 oder per E-Mail: gesundheitsamt.dkb@landratsamt-ansbach.de
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Veranstaltungen sind kostenlos!