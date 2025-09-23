Alles rund?! um Schwangerschaft und Geburt

zweiteilige Informationsveranstaltung für werdende Eltern

Gesundheitsamt Dinkelsbühl Luitpoldstraße 5, 91550 Dinkelsbühl

Teil I:               Informationsabend für werdende Eltern

Referenten:       Frau Kroemer, Oecotrophologin, AOK

                        Frau Fälschle, Sozialpädagogin B.A., Gesundheitsamt

Themen:           *Säuglingsgerechtes Betten und Tragen I frühkindl. Haltungsschäden vermeiden

                        *Richtige Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit

                        *Informationen zu Mutterschutz I Elternzeit I Elterngeld u.v.m.

Teil II:              Gelungener Start mit Baby

Wann:              Dienstag, 30.9.2025, 18:00 Uhr

Wo:                  Gesundheitsamt Dinkelsbühl – Luitpoldstr. 5, 91550 Dinkelsbühl

Referentin:        Frau Hartmann, Diplom-Sozialpädagogin (FH), Gesundheitsamt

Themen:           *praktische Tipps und nützliche Informationen für einen gelassenen Start ins

 Familienleben.

*Die ersten Wochen als Mutter I Vater I Kind

                        *Entwicklung des Kindes in den ersten Wochen

                        *Sichere Bindung

Anmeldung erforderlich bis 3 Tage vor Kursbeginn unter:

Telefon: Telefonnummer: 09814687802 oder per E-Mail: gesundheitsamt.dkb@landratsamt-ansbach.de

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Veranstaltungen sind kostenlos!

