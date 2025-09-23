Alles rund?! um Schwangerschaft und Geburt

Teil I: Informationsabend für werdende Eltern

Referenten: Frau Kroemer, Oecotrophologin, AOK

Frau Fälschle, Sozialpädagogin B.A., Gesundheitsamt

Themen: *Säuglingsgerechtes Betten und Tragen I frühkindl. Haltungsschäden vermeiden

*Richtige Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit

*Informationen zu Mutterschutz I Elternzeit I Elterngeld u.v.m.

Teil II: Gelungener Start mit Baby

Wann: Dienstag, 30.9.2025, 18:00 Uhr

Wo: Gesundheitsamt Dinkelsbühl – Luitpoldstr. 5, 91550 Dinkelsbühl

Referentin: Frau Hartmann, Diplom-Sozialpädagogin (FH), Gesundheitsamt

Themen: *praktische Tipps und nützliche Informationen für einen gelassenen Start ins

Familienleben.

*Die ersten Wochen als Mutter I Vater I Kind

*Entwicklung des Kindes in den ersten Wochen

*Sichere Bindung

Anmeldung erforderlich bis 3 Tage vor Kursbeginn unter:

Telefon: Telefonnummer: 09814687802 oder per E-Mail: gesundheitsamt.dkb@landratsamt-ansbach.de

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Veranstaltungen sind kostenlos!