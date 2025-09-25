Alles rund?! um Schwangerschaft und Geburt

Teil I: Babytalk

Referentin: Frau Martina Hartmann, Diplom-Sozialpädagogin (FH), Gesundheitsamt

Themen: *Entwicklung des Kindes in den ersten 18 Monaten

*Einschlafen I Durchschlafen I Schnuller I Mutterrolle I uvm.

Teil II: Von der Milchnahrung zum Brei

Wann: Donnerstag, 9.10.2025, 9:30 Uhr

Wo: AOK Dinkelsbühl, Schreinersgasse 13, 91550 Dinkelsbühl

Referentin: Frau Ulrike Kroemer, Oecotrophologin, AOK

Themen: *Beginn der Beikost I Babybrei-Empfehlung

*Zubereitung der Beikost

Anmeldung erforderlich bis 3 Tage vor Kursbeginn unter:

Telefon: Telefonnummer: 09814687802 oder per E-Mail: gesundheitsamt.dkb@landratsamt-ansbach.de

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Veranstaltungen sind kostenlos!