Alles rund?! um Schwangerschaft und Geburt

Teil I: Babytalk
Referentin: Frau Martina Hartmann, Diplom-Sozialpädagogin (FH), Gesundheitsamt
Themen: *Entwicklung des Kindes in den ersten 18 Monaten
*Einschlafen I Durchschlafen I Schnuller I Mutterrolle I uvm.
Teil II: Von der Milchnahrung zum Brei
Wann: Donnerstag, 9.10.2025, 9:30 Uhr
Wo: AOK Dinkelsbühl, Schreinersgasse 13, 91550 Dinkelsbühl
Referentin: Frau Ulrike Kroemer, Oecotrophologin, AOK
Themen: *Beginn der Beikost I Babybrei-Empfehlung
*Zubereitung der Beikost
Anmeldung erforderlich bis 3 Tage vor Kursbeginn unter:
Telefon: Telefonnummer: 09814687802 oder per E-Mail: gesundheitsamt.dkb@landratsamt-ansbach.de
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Veranstaltungen sind kostenlos!