Alles rund?! um Schwangerschaft und Geburt

zweiteilige Informationsveranstaltung für werdende Eltern

Gesundheitsamt Dinkelsbühl Luitpoldstraße 5, 91550 Dinkelsbühl

Teil I:               Babytalk

Referentin:        Frau Martina Hartmann, Diplom-Sozialpädagogin (FH), Gesundheitsamt

Themen:           *Entwicklung des Kindes in den ersten 18 Monaten

                        *Einschlafen I Durchschlafen I Schnuller I Mutterrolle I uvm.

Teil II:              Von der Milchnahrung zum Brei

Wann:               Donnerstag, 9.10.2025, 9:30 Uhr

Wo:                  AOK Dinkelsbühl, Schreinersgasse 13, 91550 Dinkelsbühl

Referentin:        Frau Ulrike Kroemer, Oecotrophologin, AOK

Themen:           *Beginn der Beikost I Babybrei-Empfehlung

                        *Zubereitung der Beikost

Anmeldung erforderlich bis 3 Tage vor Kursbeginn unter:

Telefon: Telefonnummer: 09814687802 oder per E-Mail: gesundheitsamt.dkb@landratsamt-ansbach.de

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Veranstaltungen sind kostenlos!

Info

Vorträge & Lesungen
09814687802
