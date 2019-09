Alles was sie wollen

Komödie von Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière

Gastspiel Komödie am Kurfürstendamm

Deutsch von Georg Holzer

»Es regnet in mein Wohnzimmer«, so stellt sich der neue Hausbewohner Thomas seiner über ihm lebenden Nachbarin Lucie vor. Trotz des Malheurs mit ihrer überlaufenden Badewanne, deren Wasser immerhin seine Decke durchtränkt, bleibt er freundlich und zuvorkommend. Sie hingegen ist grantig, weil er sie bei der Arbeit stört. Sie sei eine bekannte Theaterautorin und habe eben zu tun, gibt sie ihm schnippisch zu verstehen. Thomas kennt nicht ein Stück von ihr, geht aber in den nächsten Buchladen und kauft sich Texte von Lucie. Er weiß nicht warum, aber irgendetwas interessiert ihn an dieser Frau. Als er am nächsten Tag wieder bei ihr klingelt, erklärt er ihr, dass sie genauso spröde und kalt sei wie die Heldin aus einem ihrer Dramen. Aber das Stück habe ihn trotzdem gepackt. Obwohl Lucie diese Einschätzung reichlich profan findet, lässt sie sich langsam auf den Nachbarn ein. Zumal der erstklassig kochen kann und fortan dafür sorgt, dass sie sich nicht mehr nur von Pizza ernährt. Schon bald verkündet Thomas freudestrahlend, dass er sich bereits Karten für Lucies neues Stück gekauft hat. Da bricht die Schriftstellerin zusammen. In drei Monaten ist Premiere, der Vorverkauf läuft auf Hochtouren und sie hat noch nicht eine einzige Zeile geschrieben. Die Erfolgsautorin hat eine veritable Schreibblockade. Nichts geht mehr. Für all ihre erfolgreichen Theaterstücke konnte sie aus schlimmen Ereignissen ihres Lebens schöpfen. Seit sie aber glücklich verheiratet ist, geht ihr der Stoff aus: »Mein Leben ist nicht mehr interessant. Mein letztes Stück war schon wieder ein Erfolg. Ich habe einen wunderbaren Mann geheiratet. Wir haben eine schöne Wohnung. Es ist furchtbar«. Thomas, der inzwischen all ihre Werke gelesen hat und ein großer Fan von ihr geworden ist, will sie unbedingt wieder zum Schreiben bringen und kommt auf eine Idee. Wenn sie nur in der Katastrophe schöpferisch sein kann, muss Lucie eben eine provozieren und das elende Glück mit ihrem Mann zerstören. Wenigstens vorübergehend. Mithilfe einer kleinen Lüge …

Das französische Erfolgsduo Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière hat wieder zugeschlagen und mit »Alles was sie wollen« eine ebenso rasante wie charmante ­Komödie voll intelligenter Wortgefechte und feiner Zwischentöne geschrieben. Ihr Bühnenerstling »Der Vorname«, der auch erfolgreich in Heilbronn lief, wurde in Frankreich und Deutschland ein Theaterblockbuster. »Alles was Sie wollen« kommt als Gastspiel der Komödie am Kurfürstendamm nach Heilbronn. Im Komödienhaus zu erleben sind die aus Film und Fernsehen bekannten Schauspieler Nora von Collande und Herbert Herrmann, die seit weit über 20 Jahren neben ihren Dreharbeiten zusammen auf der Bühne arbeiten und auch privat gemeinsam durchs Leben gehen.