Weihnachtliche Stadtführung mit Abendessen

Wandeln Sie durch das weihnachtliche Ellwangen und genießen Sie die winterliche Stimmung bei einem warmherzigen Zwischenstopp mit Glühbier, Lebkuchen sowie lustigen Weihnachtsgedichten. Erfahren Sie Wissenswertes über die Geschichte und die Wirtshaustradition unserer Stadt. Der Abend endet in gemütlicher Atmosphäre mit einem weihnachtlichen Essen im Brauereigasthof Roter Ochsen. So macht der Stadtrundgang gleich doppelt Spaß und bringt Sie in Weihnachtsstimmung.