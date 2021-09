Groovin`Tiles

Songs und Stücke von den Klassikern wie Muddy Waters oder B.B. King über Cream, Hendrix, Canned Heat bis zu der Blues Band etc. p.p. ... Präsentiert von fünf Musikern, die alle auf eine ereignisreiche, vielfältige und inzwischen sehr lange Erfahrung auf zahllosen, wohl hunderten von Bühnen im In- und Ausland, zurückblicken können (und auch auf den einen oder anderen Tonträger). Dargeboten mit unbändiger Spielfreude, und dabei sowohl authentisch, als auch mit viel Lust und Mut zur eigenen Interpretation. The Blues had a Baby? Und das ist eben nicht nur im Mississippi Delta zu Hause, sondern ebenso irgendwo im wilden Süden Deutschlands. Und demnächst auch vor Eurer Haustür. Roll with it !