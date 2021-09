"Einer der besten Singer -Songwriter Schottlands" (The Herald), ein Komponist und führender Akustik-Fingerstyle-Gitarrist mit Sitz in Edinburgh. Sein wunderschön gestaltetes Material zeigt seine unverwechselbare, aufwendige Fingerstil-Gitarrenarbeit und seinen sanft nuancierten, fesselnden Tenorgesang. Simon Kempston hat weltweit in 35 Ländern gespielt und gezählt. Seit mehr als einem Jahrzehnt international auf Tournee, hat er unzählige Erfahrungen mit großen Festivals, Fernseh- und Radioauftritten, während seine gefeierten Lebensauftritte intensiv, leidenschaftlich und unumgänglich sind.