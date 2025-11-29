Alli Neumann – Zurück auf der Erde – Tour 2025

Alli Neumann ist längst bekannt wie ein bunter Hund. Schließlich ist die Flensburgerin Musikerin, Schauspielerin, Aktivistin, Grenzgängerin und Stilikone gleichermaßen.

Seit ihrer ersten EP „Hohes Fieber“ ist sie integraler Bestandteil der deutschen Musikszene, veröffentlicht Songs u.a. mit Künstlern wie Trettmann. Fernsehauftritte im ZDF Magazin Royale, bei Sing meinen Song und der Netflix-Serie „Kleo“, Shows vor Coldplay und AnnenMayKantereit tun ihr übriges. Zwei Alben hat Neumann bisher veröffentlicht: Ihr Debüt „Madonna Whore Complex“ und das im letzten Jahr erschienene „Primetime“. Auf diesen Alben verbindet sie großartiges Songwriting mit lässigen Texten über Selbstermächtigung, versprüht Leichtigkeit und wütende Lust an Veränderung.

Alli Neumann ist eine flamboyante Künstlerin, die mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Ein Freigeist mit Haltung. Mit klaren Vorstellungen über die Welt, wie sie sein sollte und wie sie ist. Ihre Songs veröffentlicht sie auf ihrem eigenen Label JAGA Entertainment. Aber auch darüber hinaus geht es ums Ganze: Seit dem Beginn ihrer Karriere setzt sie sich für soziale Projekte ein. Dafür wurde sie unter anderem bereits vom Reeperbahn Festival mit dem Keychange Inspiration Award ausgezeichnet.

Im Mai kommt endlich neue Musik von Alli Neumann: Vom anderen Stern – funky, verspielt, verknallt. Der Track treibt durch urbanen Eskapismus und kosmische Energie. Zurück zur Erde geht es im November und Dezember 2025 mit der Zurück auf der Erde – Tour 2025 durch Deutschland und Österreich – Tickets für die Tourstopps gibt es ab Montag, den 26.05.25 um 12:00 Uhr. Alli Neumann bleibt unbequem, eigensinnig – und vor allem: nicht zu überhören.