ALLIE SHERLOCK

FOR ONCE I´LL SAY IT OUT LOUD TOUR

Im Wizemann Stuttgart Quellenstraße 7, 70376 Stuttgart

Allie Sherlock ist eine irische Singer-Songwriterin, deren kraftvolle Stimme und emotionale Auftritte Millionen Menschen weltweit begeistern. Von viralen Straßenkonzerten bis hin zu ausverkauften Headliner-Shows – Allie verbindet gefühlvolle Eigenkompositionen mit eindrucksvollen Neuinterpretationen moderner und klassischer Songs.

Auf dieser Tour präsentiert Allie ihren unverfälschten, intimen Sound, begleitet von Live-Musikern, und stellt Songs ihrer neuesten Veröffentlichungen sowie Fan-Favoriten vor. Bekannt für ihre Authentizität und die enge Verbindung zum Publikum, bietet jede Show ein bewegendes und unvergessliches Live-Erlebnis. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, eine der aufregendsten jungen Künstlerinnen Irlands live auf Tour zu erleben!

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Im Wizemann Stuttgart Quellenstraße 7, 70376 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik

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