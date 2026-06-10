Allie Sherlock ist eine irische Singer-Songwriterin, deren kraftvolle Stimme und emotionale Auftritte Millionen Menschen weltweit begeistern. Von viralen Straßenkonzerten bis hin zu ausverkauften Headliner-Shows – Allie verbindet gefühlvolle Eigenkompositionen mit eindrucksvollen Neuinterpretationen moderner und klassischer Songs.

Auf dieser Tour präsentiert Allie ihren unverfälschten, intimen Sound, begleitet von Live-Musikern, und stellt Songs ihrer neuesten Veröffentlichungen sowie Fan-Favoriten vor. Bekannt für ihre Authentizität und die enge Verbindung zum Publikum, bietet jede Show ein bewegendes und unvergessliches Live-Erlebnis. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, eine der aufregendsten jungen Künstlerinnen Irlands live auf Tour zu erleben!