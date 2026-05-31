Allmand kunterbunt

Wenn am letzten Schultag im Juli die ersehnten Sommerferien beginnen, verwandelt sich die Allmand in eine bunte Erlebniswelt, die Kinderherzen höherschlagen lässt.

Es ist die perfekte Gelegenheit, den Schulranzen in die Ecke zu werfen und stattdessen direkt in einen Tag voller Abenteuer, Spiel und Gemeinschaft einzutauchen.

An zahlreichen Stationen können kleine Künstler kreativ werden, während vielfältige Bewegungsangebote wie die 10-Stationen-Rallye dazu einladen, Geschicklichkeit und Energie unter Beweis zu stellen. Abgerundet wird das Fest durch ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Musik und Vorführungen. Familienfreundliche Mitmachaktionen ziehen sich durch den gesamten Tag und laden Eltern, Großeltern und Kinder ein, gemeinsam aktiv zu werden. Kommen Sie vorbei und feiern Sie mit uns – ein Fest von Kindern für Kinder, das den Sommer gebührend einläutet!