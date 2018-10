Allmandring 1 Semesteropening - Freitag, 2. November Boa

Wir möchten alle Studenten in Stuttgart zusammenbringen um auch die neuen internationalen Studenten herzlich Willkommen heißen.

Das Studentenwohnheim Allmandring 1 vom Campus Vaihingen präsentiert die SEMESTEROPENING PARTY am Freitag, den 2. November in der Boa

Euch erwarten viele Specials, wie++ 200 Freishots++ Happy Hour von 23-0 Uhr++ Das Beste aus HipHop, House und Partyclassics

Wir freuen uns auf Euch!

ALLMANDRING 1 dormitory from campus Vaihingen presents

We would like bring all students from Stuttgart together to welcome our new international students.Today we are celebrating the great Semester opening Party in club Boa in Stuttgart.

You can expect many specials, like++ 200 free shots++ Happy Hour from 23-0 o'clock++ The best of HipHop, House and Partyclassics

We look forward to seeing you!