Allotria Jazz Band - Highlight-Konzert

Die international renommierte Allotria Jazz Band aus München wurde 1969 gegründet und ist seit vielen Jahren eine der profiliertesten Gruppen der traditionellen Jazzszene in Deutschland.

In den Stilrichtungen Swing und swingender Dixieland spielen 7 exzellente Solisten Kompositionen der ersten Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts auf höchstem Niveau unter dem Markenzeichen „The Fine Notes Of Classic Jazz“. Neben den ausgefeilten musikalischen Persönlichkeiten der Musiker sorgen eigene Arrangements des Orchesters und der 4-stimmige Bläsersatz mit 2 Trompeten für den unverwechselbaren Sound einer kleinen Big-Band.

21 LP- und CD-Produktionen in mehr als 5 Jahrzehnten, eine große Anzahl von Fernseh- und Rundfunkaufnahmen sowie mehr als 2000 öffentliche Konzerte zeugen von einer vielseitigen Bandhistorie. Die Allotria Jazz Band ist mit ungezählten internationalen Auftritten darunter mehr als 30 Tourneen in die USA und Kanada, in Sachen „klassischer Jazz“ Deutschlands Exportartikel Nr. 1.