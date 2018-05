Allotria Jazzband

× Erweitern Jazz in der Aula

Besetzung: Rainer Sander (cl,as,lead), Martin Auer (tp), Andrey Lobanov (tp),

Mathias Götz (tb), Thilo Wagner (p), Peter Cischeck (b), Gregor Beck (dr)

Aus dem Griechischen übersetzt heißt „allotrios“ wörtlich „sonderbar, fremdartig“. Im bairisch-bajuwarischen Sinn bedeutet es „Unfug, Alberei und in Englisch: All that jazz! Na also, passt doch.

Der Name der Band leitet sich eigentlich von dem Münchner Jazzlokal „Allotria“ ab, in dem die Band 1969 gegründet wurde und lange Jahre Hausband war. Wenn man aber die Historie der Band und den Charakter der Musiker kennt, weiß man: „Allotria“ ist eigentlich kein Name, „Allotria“ ist ein Zustand von sieben Musikern, die immer Spaß an der Musik haben, stets zu einem Scherz aufgelegt sind und musikalisch zu mancher Exkursion bereit.

Schon immer war der Sound der Allotria Jazz Band etwas Besonderes. Die Frontline mit vier Bläsern hebt sich deutlich von den meisten heutigen Bands des traditionellen Jazz ab. Das aktuelle musikalische Konzept mit zwei Trompeten führt weit zurück zum Beginn der 20er Jahre, zum Orchester von Joe King Oliver mit seiner zwei-Kornett Besetzung und reicht, im kompakten Arrangement mit dem Sound einer kleinen Big-Band, bis hin zur Ära Benny Goodmanns zum Ende der 30er Jahre.

Die international renommierte Band aus München ist seit vielen Jahren eine der profiliertesten Gruppen der traditionellen Jazzszene in Deutschland. In der Formation spielen sieben exzellente Solisten, zum Teil mit einer eigenen internationalen Karriere, Kompositionen der 20er und 30er Jahre auf höchstem Niveau unter dem Markenzeichen „The Fine Notes of Classic Jazz“ im traditionellen Jazz-Stil der 40er und 50er Jahre. Ihre instrumentellen und musikalischen Fähigkeiten ermöglichen mit einem ausgewogenen Mix von bekannten Standards aber auch selten gespielten Titeln eine variationsreiche Programmgestaltung.

Betrachtet man den bisherigen Erfolg der Band, so zeugen 19 LP- und CD-Produktionen in mehr als vier Jahrzehnten von einer vielseitigen Bandhistorie. Die Allotria Jazz Band ist mit ungezählten internationalen Auftritten, darunter mehr als 30 Tourneen in den USA und Kanada, in Sachen „klassischer Jazz“ Deutschlands Exportartikel Nr. 1.

Wie bereits oben erwähnt, wurde die Band 1969 gegründet. Das bedeutet, dass sie 2019 ihr 50jähriges Jubiläum feiert und Rainer Sander (Klarinette, Saxophon) als Gründungsmitglied und Bandleader immer noch aktiv ist.

Auch für den JazzClub Denkendorf ist die Allotria Jazz Band keine ganz Unbekannte. Denn bereits in der ersten Keltersaison 1996 ist die Band im Juli aufgetreten. Das ist nun schon 22 Jahre her. Also war es an der Zeit, diese Band wieder mal nach Denkendorf einzuladen. Zwei der Musiker haben in unserer Kelter schon des öfteren gespielt. Einer davon ist der Schlagzeuger Gregor Beck, der Zweite ist Thilo Wagner am Klavier, der ebenfalls in der Jazz-Szene ein gefragter Musiker ist.

Wir wünschen Ihnen einen genussvollen, klassischen Jazz-Abend beim „Rauschen“ des Mississippi, der Isar und der Körsch.