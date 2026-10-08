Allt, eine 2020 gegründete Progressive-Metalcore-Band aus Karlskoga, Schweden, ist bekannt für ihr audiovisuelles Storytelling und ihren innovativen Metalcore-Ansatz. Nun hat Allt ihr mit Spannung erwartetes Debütalbum „From The New World“ veröffentlicht. Der Name Allt, schwedisch für „alles“, spiegelt die musikalische Philosophie der Band wider: sich niemals in Genregrenzen einsperren zu lassen und stets konzeptionell anspruchsvolle Kompositionen zu liefern, inspiriert von der Welt um uns herum und den Geschichten und Mythen der Jahrhunderte.

Nach der Veröffentlichung ihrer frühen EPs „Dark Waters“ (2020) und „The Seed of Self-Destruction“ (2021) erlangte Allt schnell Anerkennung für ihren genreübergreifenden Sound. Was als Studioprojekt begann, entwickelte sich rasch zu einer Live-Band, deren Tourneen mit Animals as Leaders und Bleed from Within den Grundstein für das nächste Kapitel ihrer Reise legten.

Im Oktober 2024 präsentierte die Band ihr Debütalbum „From The New World“, ein Konzeptalbum, das sich mit Zusammenbruch, Überleben und der menschlichen Existenz auseinandersetzt. Das Album, das als eines der mitreißendsten Metalcore-Alben des Jahres gefeiert wurde, begeisterte das Publikum und setzte neue Maßstäbe. Der Erfolg spiegelte sich auch auf der Tour wider, wo die Band Imminence in ganz Europa supportete. Anfang 2025 folgte eine ausverkaufte Headliner-Tour, und später teilte sich die Band die Bühne in den USA mit Invent Animate und Silent Planet.

Nun kehren Allt für einen Festivalsommer und eine anschließende Headliner-Tour im Winter 2026 nach Europa zurück. Damit schlagen sie ein neues Kapitel in ihrer Live-Karriere auf, geprägt von Größe, Intensität und einem neuen kreativen Fokus. Mit den Special Guests Avralize und Bite Down markiert diese Tour die bisher ambitionierteste Produktion der Band.

Neben einer Auswahl großer europäischer Festivals wird Allt im Winter als Headliner in verschiedenen Hallen Europas auftreten und eine Live-Show präsentieren, die die aktuelle Entwicklung der Band widerspiegelt – immersiver und dynamischer denn je.

Die Band kommentiert:

„Wir freuen uns riesig, euch unsere bisher größte und ambitionierteste Live-Produktion präsentieren zu können. Wir sind außerdem sehr dankbar, die Bühne mit den unglaublich talentierten Avralize und Bite Down teilen zu dürfen. Allt wird so energiegeladen wie nie zuvor sein, und wir können es kaum erwarten, wieder auf Tour zu gehen.“