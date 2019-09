„Das Besondere ist, dass bei der Musik von Ally the Fiddle die Geige nicht alszusätzliches Instrument mit besonderer Klangfarbe daherkommt, sondern im Zentrum derKompositionen und des Live-Auftritts steht.

Es hat in der Vergangenheit der Progrock-Musikzwar Bands mit Violinisten gegeben, das war auch oft interessant und gut anzuhören, aber dieGeige blieb häufig ein Fremdkörper oder die Stücke, in denen aus der Geige wirklich rausgeholtwurde, was möglich war, blieben auf einige wenige Songs beschränkt.Bei Ally und ihrer Band ist das anders, sie liefern eine einzigartige Musik und live einebeeindruckende Bühnenshow ab. Die Geige als zentrales Instrument von Ally-the-Fiddle wirdmit höchstem Können gespielt und verbindet sich abwechselnd mit der Power des Rock, derVielschichtigkeit des Progrock, der Emotionalität des Folkrock und der Härte des Metal. In denKompositionen geht die Geige nicht als schmückendes Beiwerk verloren, sondern ist DASzentrale Instrument, kongenial verbunden mit den klassischen Instrumenten der Rockmusik.“