Alma & Alfred Hitchcock - eine Liebe fürs Leben

Thilo Wydra stellt sein Buch über das Ehepaar Hitchcock vor. Moderiert wird der Abend von Susanne Hermanski von der Süddeutschen Zeitung.

Diese international erste Doppel-Biographie über Alma und Alfred Hitchcock erzählt von ihrem gemeinsamen Leben sowie von Almas maßgeblicher Mitarbeit am Werk des legendären Regisseurs. Alma war „Hitch“ ein Leben lang liebender Halt und Stütze. Sie war die kluge, früh emanzipierte Frau neben dem erfolgreichen Genie, die bereits in den 1920er Jahren in den Londoner Filmstudios noch vor ihm zu arbeiten begann. Fünf Jahrzehnte lang war die namhafte Drehbuchautorin und Cutterin stets seine wichtigste Beraterin. Doch Almas so erheblicher Anteil am Erfolg ihres weltberühmten Ehemanns wurde bislang kaum gewürdigt.

Im Anschluss gegen etwa 20.30 Uhr besteht die Möglichkeit, sich eines der Meisterwerke des legendären Regisseurs auf der großen Leinwand im Kino anzusehen - den Film "Vertico".

Die Eintrittskarte gilt für Buchvorstellung, Diskussion und Filmvorführung.