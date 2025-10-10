Alma Naidu & Band

Was kann einem jungen Jazztalent Besseres passieren, als von einem der ganz Großen entdeckt und vom Fleck weg engagiert zu werden? Genau das durfte Alma Naidu 2019 bei der Jazzwoche Burghausen erleben: Ihre berührende Version von „My Funny Valentine“ ließ Schlagzeug-Legende Wolfgang Haffner aufhorchen. Er holte sie in seine Band, sie nahmen zusammen zwei Alben auf und tourten rund um den Globus.

Sechs Jahre später ist Alma Naidu vielfach preisgekrönt und zählt zu den spannendsten Stimmen der deutschen und internationalen Szene. Ihr Debütalbum mit eigener Band kam 2021 auf Anhieb in die Top 10 der Jazzcharts, vor Kurzem erschien das zweite. Alma bedeutet übrigens Seele – und das hört man. In jeder Note. Auch dazwischen.

Alma Naidu – Gesang

Ferdinand Kirner – Gitarre

Hannes Stollsteimer – Keys

Valentin Renner – Schlagzeug

Lisa Wulff – Bass

Florian Stierstorfer – Sound