Almanya - Willkommen in Deutschland

Filme im Koki Esslingen zur Ausstellung ANGEKOMMEN im Stadtmuseum im Gelben Haus

Deutschland 2011 | FSK 6 | 97 Minuten | türkisch-deutsches Original mit Untertiteln | Regie: Yasemin Şamdereli

Selten wurde das deutsch-türkische Verhältnis mit so viel Witz und Gefühl dargestellt wie in dieser vielfach preisgekrönten Komödie. Doch ALMANYA ist nicht nur eine Bestandsaufnahme der deutsch-türkischen Eigenarten, sondern primär die Geschichte einer Einwandererfamilie in Zeiten des Wirtschaftswunders. Hüseyin ist der 1.000.001ste Gastarbeiter, der 1964 in Deutschland landet, bald darauf seine Frau und die drei Kinder nachholt und anfängliche Eingewöhnungs- und Integrationsschwierigkeiten bewältigt. Fast ein halbes Jahrhundert später wird er seine Familie mit dem Vorhaben, in die türkische Heimat zurückzukehren, überraschen. Begeisterungsstürme löst er damit nicht aus, trotzdem folgt die Familie ihrem gestrengen Patriarchen.