ALMAVIVA CELLO QUARTETT - "Oper & Crossover"

Geboren aus der Freundschaft von vier Cellisten des Stuttgarter Staatsorchesters, wurde das Almaviva Cello Quartett 2023 bei einem nächtlichen Konzert im Kunstverein Stuttgart gegründet.

Als Reaktion auf die besondere Begeisterung des Publikums entstand von selbst die Idee, häufiger aufzutreten und neue Repertoires zu erkunden.

Angetrieben von ihrem Willen, ihre instrumentale Virtuosität herauszu-fordern, von ihrer Liebe zum Opernrepertoire, das ihre musikalische Heimat ist, sowie von ihren Ideen für Crossover- oder Filmmusik-Arrangements, nutzen die Mitglieder des Almaviva Cello Quartetts schnell die Gelegenheiten, in immer prestigeträchtigeren Konzertorten aufzu-treten, wie z.B den Ludwigsburger Festspielen, den Festival « À portée de rue » in Castres (FR), der Konzerte des Hôtel-Dieu in Louhans (FR), der Stuttgarter « Lange Nacht der Museen » und der Kammermusikreihe der Stuttgarter Oper.