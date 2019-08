Onur Birsöz bass, Michael Döller drums, Stefan Ocker sax, Dirk Schalla guitar. Themen der klassischen synagogalen Musik in der Tradition liberaler deutscher Synagogen des 19. Jhdt, vokal vorgetragen von Michael Döller, dienen als Ausgangspunkt für instrumentale Jazz-Meditationen, die allesamt Eigenkompositionen der vier Instrumentalisten sind. Jahrhundertealte Gebetsgesänge treffen auf Modern Jazz, Bop, modale, stimmungsvolle Konversationen der vier Musiker. Zusammenspiel und die Schaffung transparenter Klänge zeichnen Almost Friday aus und eröffnen Räume zum Genießen und Nachspüren. Eingebettet wird diese Projekt von Eigenkompositionen in eine stilvolle Auswahl bekannter Stücke von moderner Jazzkomponisten wie Burell, Coltrane und Brecker.