Songs of Loving Presence

Leichtigkeit,Improvisationsfreude, Melodik und packende Grooves zeichnen das Quartett AlmostFriday aus. Auf dem tänzerischen, rhythmischen Fundament des Bassisten OnurBirsöz und des Drummers Michael Döller entwickeln Dirk Schalla an der Gitarreund der Saxophonist Stefan Ocker stets neue melodische Ideen und generieren mitLust und Spielfreude stets Neues.

Neben post-bop-, modal- und free-orientierten Eigenkompositionen nimmt sich das Quartett auch Klassikern dermoderneren Jazzliteratur, wie Coltrane, Burell, Brecker und anderen an undverleiht in seinem transparenten und bisweilen zart anmutenden Musizieren jedemStück einen ganz eigenen, unverkennbaren Sound. Almost Friday zelebrieren dieLust am Zusammenspiel!