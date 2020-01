Alois & Elsbeth Gscheidle & Überraschungsmenü

Naseweiß Alois & Elsbeth Gscheidle, das schwäbische Kabarettpaar mit Schlagfertigkeit und Schwertgosch, sind seit vielen Jahren insbesondere durch die Fernsehproduktionen der ARD und des SWR in der Comedyszene bekannt. Außerhalb der Faschingszeit fegen sie landauf und landab über die Kleinkunstbühnen. Marcus Neuweiler (Westernhausen) und Birgit Pfeiffer (Fellbach-Schmiden) charakterisieren in ihrem schwäbischen Kabarett ein Ehepaar: er mehr schlitzohrig und hintersinnig; sie als ausgesprochenes Ripp mit Haaren auf den Zähnen. Beide sind Meister der Spontanität und Improvisation. Bewusst lassen sie in ihren Programmen Platz für Dialoge und kleinere Nebenrollen ohne jedoch den roten Faden zu verlieren. Aus einem scheinbar unerschöpflichen Fundus schlüpfen die Gscheidles für jede Rolle immer wieder in neue Kostüme und setzen ihre selbstgeschriebenen Stücke gekonnt in Szene. Dabei nehmen Sie kein Blatt vor den Mund und servieren ein deftig gewürztes Mahl zum Schmunzeln, Lachen und Schenkelklopfen.