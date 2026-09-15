Alois & Elsbeth Gscheidle - „Gscheidles TV“

„Gscheidles-TV“

Alois & Elsbeth Gscheidle, das schwäbische Kabarettpaar mit Schlagfertigkeit und Schwertgosch, spielen seit vielen Jahren auf den Bühnen im Ländle. Sie sind auch regelmäßig vor den Fernsehkameras der ARD und SWR aktiv.

Jetzt haben Sie Ihr neues Programm „Gscheidles-TV“ mit den besten Nummern, die sie im Fernsehen gespielt haben, gefüllt und bringen sie live auf die Bühne. Das garantiert beste Unterhaltung und Lachen bis zum Schenkelklopfen.

Marcus Neuweiler (Schöntal) spielt nicht nur den Alois. Er schlüpft gerne in verschiedene Kostüme, Rollen und Dialekte. Birgit Pfeiffer (Fellbach-Schmiden) verkörpert die Elsbeth durch und durch: dominant, überzeugend und durstig auf ein Weizenbier!

Die Gscheidles spielen mit Herzblut und Leidenschaft. Sie inszenieren Ihre schwäbischen Alltagsszenen ganz nah am und teilweise auch mit dem Publikum. Dabei kommt Ihnen ihre Spezialität, die Spontanität und Improvisation, zu Gute. Immer wieder überraschen sie damit nicht nur das Publikum sondern auch sich selbst. Deshalb ist jeder Abend bei den Gscheidles immer ein bißchen anders.