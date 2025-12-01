Alois & Elsbeth Gscheidle

Alois und Elsbeth Gscheidle präsentieren ihr neues
Programm „Naseweiß“. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der Stadt
Freiberg und der Livemacher GmbH statt.
Als eines der beliebtesten Kabarett-Ehepaare Schwabens sind die Gscheidles aus
zahlreichen Fernsehauftritten bekannt. Im aktuellen Programm wird das Duo durch
Samuel Gscheidle, ihren pubertierenden „Bua“, ergänzt, der je nach Termin ebenfalls
mit auf der Bühne steht.
Die Gscheidles machen ihre Auftritte zu einem interaktiven Erlebnis –
„schwäbisches Kabarett zum Anfassen“. Dabei nehmen sie nicht nur ihr
Publikum, sondern auch sich selbst charmant auf die Schippe. Mit viel Humor und
Herz treffen sie dabei oft den Nerv der Zuschauer und spiegeln auf liebevolle Weise
Alltag und Lebensart ihrer Landsleute.
In „Naseweiß“ beobachten sie alles und jeden: vom Alltag über die Straßen bis hin
zu den Gästen im Saal. Wer wissen will, was den Gscheidles diesmal aufgefallen ist,
sollte unbedingt dabei sein – denn das Programm ist genauso „naseweiß“ wie
unterhaltsam.