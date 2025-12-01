Alois & Elsbeth Gscheidle, das schwäbische Kabarettpaar mit Schlagfertigkeit und Schwertgosch, spielen seit vielen Jahren auf den Bühnen im Ländle.

Sie sind auch regelmäßig vor den Fernsehkameras der ARD und SWR aktiv. Jetzt haben Sie Ihr neues Programm „Gscheidles-TV“ mit den besten Nummern, die sie im Fernsehen gespielt haben, gefüllt und bringen sie live auf die Bühne. Das garantiert beste Unterhaltung und Lachen bis zum Schenkelklopfen.