Kabarett Alois Gscheidle

Als Alois Gscheidle wird gschimpft, gwettert, siniert, grübelt, und gschwätzt - grad so schwäbisch wie mir dr Schnabel gwaxa isch. Wie sag i in meim Programm: "Der Dialekt isch eine überaus erhaltenswerte und förderwürdige Kultureinrichtung." Es gibt Begriff, die kennt mr no, aber mr woiß net genau was es hoißt und es gibt Begriff, die verstoht mr no, aber mr verwendet se nemme - was isch dodrmit in dr nächschda Generatio?

Deshalb schwätz i in meinem Programm "Rei'gschmeckt" schwäbisch mit typische Wörter, Betonunga und Redewendunga. Aber koi Angscht, des isch net bloß für schwäbsche Profis, sondern au für elle Auswärtsgeborene. Jeder verstohts, dofür sorg i scho. Mein Alois isch koin Dummschwätzer, koin Politiker oder Intellektueller (isch des net elles sgleiche?) - egal! I verzähl aus em schwäbischa Leba und des wird für jeden verständlich.

Wir begrüßen Sie am 28.September 2018 ab 17.45 Uhr auf der Jagstmühle bei Langenburger Most & Zwiebelblooz. Das Kabarett beginnt am um 18.30 Uhr. In den Pausen servieren wir Ihnen schwäbische Köstlichkeiten in 3 Gängen. Bitte denken Sie an eine rechtzeitige Reservierung, da die Plätze begrenzt sind.