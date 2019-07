Der fernsehbekannte Kabarettist Alois Gscheidle ist mittlerweile über 25 Jahre mit seinem schwäbischen Humor auf allerlei Bühnen im Ländle unterwegs. Er verkörpert die typisch schwäbische Denk- und Lebensweise: schlitzohrig, hintersinnig und blitzgscheid! Die Presse bescheinigt dem Kabarettisten, dass es ihm spielend gelingt die Lachmuskeln der Gäste den ganzen Abend in Bewegung zu halten (Kraichgau Stimme). „Alois Gscheidle ist ein Verwandlungsgenie. Mit ein paar Kitteln und Hüten verwandelt er sich in schwäbische Typen, wie sie jedem schon begegnet sind“ (Aalener Nachrichten). Die Zeitung in Buchen schreibt: „Der Saal bebte vor Lachen. Das Publikum dankte mit stehenden Ovationen und wollte den Gscheidle nicht mehr von der Bühne lassen.“ In seinem Programm „Best off – von ellem ebbes“ spielt er seine Lieblingsstücke. Natürlich ist er mit dem Publikum auf Du und Du, denn da lebt der Gscheidle auf und strotzt nur so vor Spontanität!

Das Programm findet um 11:00 Uhr, 12:00 Uhr und 13:00 Uhr statt. Dauer ca. 30 Minuten.