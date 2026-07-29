Alois und Elsbeth Gscheidle - Das Beschde aus em Fernsah!

Sie gelten bei vielen als das lustigste Ehepaar des Schwobaländles: Alois und Elsbeth Gscheidle, bekannt aus zahlreichen Fernsehauftritten, sorgen landauf landab für volle Hallen.

Bei ihren Auftritten rücken jedoch nicht nur die beiden Gscheidles in das Rampenlicht, sondern auch deren Zuschauer. Sie bieten schwäbisches Kabarett zum Anfassen! Dass sie bei ihrem Publikum so gut ankommen, liegt wohl daran, dass die Gscheidles sich mit ihren Scherzen auch selbst auf den Arm nehmen. Auf liebevolle und charmante Art charakterisieren sie die Denk- und Lebensweise ihrer Landsleute und treffen dabei gar nicht selten mitten ins Schwarze! Das brilliante Programm der Gscheidles ist nicht nur für Ländle-Geborene, sondern auch für Nicht-Schwaben ein reines Vergnügen!