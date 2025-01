Altersfreigabe in Österreich: 6 | teils deutsch untertitelt

Österreich 2022 | Regie + Buch: Robert Schabus | K: Lukas Gnaiger

Die Alpen sind nicht nur spektakuläre Naturlandschaft im Herzen Europas, sondern Lebensraum für 13 Millionen Menschen in acht Ländern, deren Vielzahl an Sprachen, Dialekten und Lebensweisen die kulturelle Vielfalt dieser einzigartigen Region widerspiegeln.

Robert Schabus begibt sich in seinem Kinodokumentarfilm ALPENLAND mit großer Empathie und genauem Blick auf eine Reise zu Bergbauernhöfen in Österreich, kleinen Manufakturen in Italien oder in bekannte Wintersportzentren. Die Idylle trägt jedoch den Keim zu ihrer Zerstörung in sich. Der Tourismus schafft Arbeitsplätze und Bauvorhaben und frisst die Natur auf, der Verkehr durchschneidet die Alpentäler und der Klimawandel macht sich in den Alpen besonders schmerzhaft bemerkbar. ALPENLAND erzählt von tief mit ihrer Heimat verwurzelten Menschen, deren Lebensperspektiven zwischen Ökonomie und Ökologie gegensätzlicher nicht sein könnten.