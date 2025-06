Alphornblasen

Der e.V. (FSA) hat z.Zt. 170 Bläserinnen und Bläser aus etwa 100 verschiedenen Orten aus dem gesamten süddeutschen Raum von Gelnhausen im Norden bis Kempten im Süden, Karlsruhe im Westen und Cham im Osten.

Die Musiker kommen mehrmals im Jahr zusammen, um in einer Großformation unter professioneller Leitung gemeinsam Alphorn zu blasen.

Im heimischen Süddeutschland kann eine Großformation von bis zu 60 Bläsern aufgeboten werden. Auf seinen innerdeutschen und internationalen Reisen tritt der FSA mit 35 bis 45 Bläsern auf: z.B. hat er in den letzten Jahren mehrere Fahrten nach Rom, Berlin und Südtirol unternommen, trat bei Landes- und Bundesgartenschauen in Bayreuth, Würzburg und Heilbronn, beim Landesmusikfest BaWü in Karlsruhe auf.

Im Winter 2013 hat der FSA seine erste CD produziert, im April 2016 folgte die zweite erneut unter dem Titel „Die Alphornbläser spielen auf“. Beide CDs sind so aufgebaut, dass einzelne Alphorngruppen und der Gesamtchor die volle Breite des Alphornspiels wiedergeben. Beide CDs wurden mehrmals im SWR 4 vorgestellt.