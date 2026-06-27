Alphornblasen

Das Frühschoppenkonzert mit Alphornbläsern im Biergarten der Burg Stettenfels verbindet die malerische Kulisse der historischen Burg mit der traditionellen Alphornmusik.

Unter freiem Himmel genießen Besucher die sanften Klänge der Alphörner, während sie sich bei einem erfrischenden Getränk oder Frühstück entspannen und die idyllische Atmosphäre des Biergartens erleben. Ein harmonisches Erlebnis, das Tradition und Genuss vereint