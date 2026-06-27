Bayrisch-Schwäbisch Comedy Nacht

Bayrisch-Schwäbische Comedynacht auf Burg Stettenfels.

Zwei Bundesländer. Zwei Dialekte. Ein Abend voller Lacher.

Am 30.08.2026 feiert die Bayrisch-Schwäbische Comedynacht ihre Premiere im Rahmen der Reihe Kultur im Graben – ein Muss für alle Freunde des feinsten Mundart-Humors! Auf der Bühne stehen zwei preisgekrönte Schwergewichte der süddeutschen Comedy-Szene: Ralf Winkelbeiner aus Bayern und Markus Zipperle, der schwäbische Kabarettist mit dem besonderen Zungenschlag.

Mit viel Wortwitz, pointierten Beobachtungen und einer guten Portion Selbstironie bringen die beiden Comedians ihre kulturellen Eigenheiten auf den Punkt – und sorgen dabei für grenzenlose Heiterkeit zwischen Leberkäs und Spätzle.

Ob Alltagswahnsinn, Missverständnisse zwischen Bayern und Schwaben oder einfach nur urkomische Anekdoten: Hier bleibt kein Auge trocken!

Die Veranstaltung verspricht beste Unterhaltung in gemütlicher Atmosphäre und ist der ideale Start für eine neue Comedy-Tradition auf Burg Stettenfels.

Lachen verbindet – auch über Dialektgrenzen hinweg! Schnell Karten sichern!