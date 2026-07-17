Die Gruppe Alphornzauber besteht schon seit über 25 Jahren. Sie tritt in verschiedenen Besetzungen auf, von zwei bis zu fünf Bläsern. Beheimatet ist sie in Riederich im schönen Ermstal.

Ihr Repertoire umfasst traditionelle, volkstümliche sowie moderne Rhythmen. Somit erreichen sie Jung und Junggebliebene mit ihrem Programm. Gerne greifen sie auch auf die Möglichkeit anderer Instrumente zurück. Sie spielen unter anderem mit dem Büchel, dem kleinen Verwandten des Alphorns, oder mit dem Bariton, oder auch Klavier mit Alphorn.

Größtenteils spielen sie Kompositionen und Arrangements aus der Feder ihres musikalischen Leiters Walter Klaus, doch auch Kompositionen anderer Komponisten gehören zu ihrem Repertoire.