Tom Gaebel & His Trio

Begleitet von drei Spitzenmusikern an Klavier, Kontrabass und Schlagzeug singt und swingt sich Tom Gaebel durch das grandiose Repertoire des Great American Songbook. In der Hochphase der US-amerikanischen Unterhaltungsmusik von den 30er bis 60er-Jahren schufen Komponisten wie Irving Berlin, George Gershwin, Cole Porter und andere Songs für die Ewigkeit, die ebenso elegant waren wie die Musiker, die sie spielten.

In den Fußstapfen von Bing Crosby, Frank Sinatra und Co. bewegt sich Tom Gaebel seit Jahren mit eindrucksvollem Können und echter Hingabe. Derweil bildet sein Trio die perfekt auf den Sänger eingehende Begleitung und swingt und groovt gleichzeitig mit einer derartigen Spielfreude, dass man nur jubeln kann : Genau so muss diese Musik klingen !

Auf diesem perfekt ausgerollten Klangteppich läuft der Ausnahmesänger aus Köln zur Bestform auf. Man spürt in seiner unglaublichen Leichtigkeit die Vorbilder aus den USA, bei denen Kunst Unterhaltung sein darf und Unterhaltung Kunst sein kann.